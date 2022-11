School in Brasschaat beschadigd door brand: “Kinderen kunnen donderdag niet naar school, er wordt in noodopvang voorzien”

In Brasschaat is woensdagavond even voor 20u brand uitgebroken in een gebouw van het gemeentelijk basisonderwijs Gilo De Kaart. Dat bevestigt waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). “Kinderen kunnen donderdag niet naar school, er wordt in noodopvang voorzien”, meldt schepen voor Onderwijs Inez Ven. De brandweer had het vuur al snel onder controle. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in handen van het parket.

Het waren leden van een turnkring die de brand vanuit de turnzaal opmerkten. Ze sloegen onmiddellijk alarm. Het gaat om een gebouw waar de kleuterschool Giko De Kaart en de lagere school Gilo De Kaart gevestigd is. De brand is onder controle, maar heeft wel voor schade gezorgd aan een lerarenlokaal en enkele aanpalende leslokalen.

Onderwijsschepen Inez Ven kwam samen met waarnemend burgemeester Philip Cools ter plaatse. “Wij hadden toevallig een vergadering toen het nieuws binnenkwam. De lerarenkamer is zwaar beschadigd, dat geldt ook voor de refter van de kleuters”, zegt schepen Inez Ven.

“We hebben de ouders en de leerkrachten via mail verwittigd dat de school donderdag gesloten zal zijn. Er wordt wel voor noodopvang gezorgd. Wat er vrijdag zal gebeuren, bekijken we donderdag wanneer we een beter zicht hebben op de schade”, klinkt het.

Oorzaak niet gekend

“Gelukkig was er geen personeel aanwezig. Wat een mogelijke aansprakelijkheid van de school betreft, dient gezegd dat het brandweerverslag, de gas- en elektriciteitskeuring en de doorlichting van de onderwijsinspectie van 2019 positief waren. De leerlingen krijgen vervangende pedagogische activiteiten. Voor- en naschoolse opvang is beperkt en zal doorgaan in de klas van het zesde leerjaar A”, legt schepen Ven uit.

“De brand is onder controle. In de andere lokalen lijkt de schade beperkt te blijven tot rook”, zegt burgemeester Cools. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in handen van het parket. De school bekijkt voorts welke maatregelen moeten worden genomen om de komende dagen de lessen te kunnen laten doorgaan.