Antwerp-fans roepen op tot boycot na het zien van nieuwe kalender: “Laat het uitvak leeg!”

De bekendmaking van het speelschema na Nieuwjaar is bij veel Antwerp-fans in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral de verplaatsing naar Oostende (op een woensdag om 18.30u) deed het bloed van de fans koken. “Dit is ronduit belachelijk. We roepen dan ook op tot een algemene boycot”, stond er te lezen op een statement van supportersgroep Antwerp Dynamite.

Gisteren maakte de Jupiler Pro League de kalender van het nieuwe jaar bekend. De Antwerp-supporter werd lijkbleek bij het zien van de speeldata. “Naast alweer veel wedstrijden op zondag kregen we ook een wedstrijd op woensdag voorgeschoteld”, staat er te lezen op een statement van supportersgroep Antwerp Dynamite. “De uitwedstrijd naar Oostende staat gepland om 18.30u. Ronduit belachelijk. Op een woensdagavond 130km verder in het land gaan voetballen. Vele supporters moeten hier een (halve) dag verlof voor vragen.”

“Dit betekent ook dat de je ten laatste ronde 16.00u de bus moet opstappen aangezien we met een, in deze context belachelijke, verplichte combiregeling zitten. Met wat pech aan de Kennedytunnel in volle avondspits geraak je er dan ook nog niet op tijd. Naast de onverklaarbare uren op zondag, de late bekendmakingen van de speeldata’s en de opgelegde combiregelingen is dit een zoveelste slag in het gezicht van de supporters.”

Algemene boycot

Vooral de Pro League en Eleven Sports (die de rechten heeft om de wedstrijden uit te zenden) hebben het verkorven bij de Antwerpse fans. “De Jupiler Pro League en €leven Sports gebruiken maar al te graag de slogan “For the fans”. Blijkbaar zijn dit de mensen die graag vanuit hun zetel kijken en niets bijdragen aan een club.”

Het is hoog tijd om een statement te maken, wij roepen op tot een algemene boycot! FASC en club, organiseer voor deze wedstrijd geen ticketverkoop! Laten we voor één keer aan één zeel trekken. Laat het uitvak leeg! De twaalfde man heeft ook een kalender!”

Om de club toch van inkomsten voorzien, werd alvast aan een alternatief gedacht. “Organiseer een evenement op de club met een groot scherm. De inkomsten van de drank en snacks gaan hierbij naar onze club.”