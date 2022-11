De start van de uitverkoop van hypermarkt Makro in Deurne is een groot succes. Het is jaren geleden dat er op een woensdagnamiddag nog zo’n mensenmassa in de winkel was. Maar volgens enkele personeelsleden heeft de directie de prijzen van sommige producten eerst verhoogd, om zo een korting van 20% te kunnen geven. De directie ontkent dat.