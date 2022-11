Van verpleegster naar gamer en nu een contract als supermodel: wie is razend populaire Sydeon?

Ze studeerde af als verpleegster, maar thuis leefde Sydney ‘Sydeon’ Parker (25) in een andere wereld: die van Twitch. Op dat interactief videoplatform waar gamers spelstrategieën uitwisselen is ze een rijzende ster. In die mate dat het modellenbureau achter Elite Models de gamer heeft opgemerkt én ingelijfd.

“Ik praat veel, ik doe aan cosplay en ik stream.” Zo stelt Sydney Parker zichzelf voor op sociale media. Kort en bondig, maar het moet gezegd: de samenvatting is treffend. De jonge vrouw spendeert dagelijks talloze uren voor haar computerscherm om te gamen. Terwijl ze dat doet, praat ze honderduit. Uren aan een stuk. Over spelstrategieën maar ook over haar leven. Dat staaltje multi-tasking is vervolgens live te zien op Twitch, een interactief videoplatform voor gamers.

Op 2 januari 2019 speelde Sydeon, met deze bijnaam staat ze bekend op Twitch, een eerste keer op het platform. Ze bleek goed in het populaire Minecraft en sprong in het oog van andere gamers. Al snel werd ze zelf ook razendpopulair. Anno 2022 volgen meer dan 317.000 gamers haar spel. En dat is ook andere een ander soort grote spelers niet ontgaan.

© Twitch

Modellencarrière

In september 2021 krijgt Sydeon de vraag van onlinewinkelplatform StockX om samen te werken. Ze maakt er deel uit van campagnes die inzetten op diversiteit, een thema dat haar na aan het hart ligt. “In een branche die gedomineerd wordt door mannen en ook afhankelijk is van producten en verhalen die voornamelijk door mannen gemaakt worden, creëert zij een weg voor zichzelf en andere vrouwen in de game community”, klinkt het bij het bedrijf. Terwijl ze vertegenwoordigd wordt door managementbedrijf Loaded voor alles wat met games en streaming te maken heeft, volgen er nog samenwerkingen met Volkswagen, het lingeriemerk van Rihanna en de Amerikaanse entertainmentgroep OfflineTV.

Van de ambitie om verpleegster te worden - dat diploma haalde ze in 2019 - is nog maar weinig te merken. Zeker niet nu ook The Society Management op de kar springt. Gevestigd in New York en met een focus op jong talent uit de entertainmentsector, een klepper binnen de modellenbureaus. Zitten onder meer in het portfolio: Kendall Jenner en Willow Smith. “Society benaderde mij met een visie waarvan ik niet wist dat die mogelijk was”, zegt Sydeon aan Women’s Wear Daily. “Het samenbrengen van mijn liefde voor mode, modellenwerk en gamen maakt me erg enthousiast. Nu is de cirkel rond en ik kan niet wachten om coole projecten met hen te doen.”

Racisme

Exacte cijfers over wat Sydeon verdient dankzij haar samenwerkingen, zijn niet te vinden. Op sommige gespecialiseerde websites spreekt men van een nettowaarde van 240.000 euro. Zelf is ze karig met informatie, al gaf ze wel toe dat gamen een goedbetaalde hobby kan zijn. Toch is er een keerzijde aan het verhaal. Eentje die ze aan de lijve ondervindt bij een van haar andere grote passies: cosplay. Dat is het fenomeen waarbij mensen zich verkleden in hun favoriete personage uit de fantasy-wereld, een figuur uit een strip, film of game. In maart van dit jaar sprak Sydeon zich fors uit over het racisme dat ze meemaakt. Nadat ze een nieuwe outfit onthulde, werd Sydeon overspoeld door racistische opmerkingen. Het personage dat ze speelde is immers Aziatisch, terwijl Sydeon zelf Afro-Amerikaans is. “Ik ben al altijd bang geweest om aan cosplay te doen omdat ik hier niet mee geconfronteerd wilde worden”, schrijft ze op Twitter. “Er is nog veel werk.”

