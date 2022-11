DNA-onderzoek bevestigt: koppel rouwde 10 jaar aan verkeerde graf van dochtertjes

Een Bulgaars koppel uit Gent was in alle staten toen vorig jaar bleek dat het graf van hun babytweeling was weggehaald van de Westerbegraafplaats in Gent zonder dat ze er vooraf van verwittigd werden. DNA-onderzoek heeft nu uitgewezen dat de meisjes er wel degelijk nog begraven liggen, maar dat de ouders tien jaar lang aan een verkeerd graf hadden gerouwd.