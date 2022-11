Ze zwemmen in het geld dankzij gas en olie, ze behandelen hun gastarbeiders niet netjes, ze houden niet van mannen die van mannen houden, en ze vragen 13 euro voor een pintje. Dat is het beeld dat veel mensen hebben van Qatarezen. Maar wat weten we écht over het land waar zondag het WK voetbal begint? Dit korte alfabet – van A tot Q – kan helpen.