Drie mannen doorverwezen voor miljoenenoplichting brouwerij van Affligem: zelfs monniken gaven hen centen

Drie mannen zijn door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank omdat ze verdacht worden van een grootscheepse oplichting. Het drietal zou 24 mensen niet minder dan 3,2 miljoen euro lichter gemaakt hebben met een verhaal over een nieuwe brouwerij in Affligem. Bij de slachtoffers bevinden zich ook de monniken van de abdijen van Affligem en Grimbergen.

De drie verdachten zijn Leo D.S., Roland L. en Hans V. Die eerste verkocht jaren geleden de brouwerij van Affligem aan de Nederlandse biergigant Heineken, maar in 2013 dook hij plots bij verschillende verre kennissen op met de vraag om hem grote sommen geld te lenen. Dat geld zou hij naar eigen zeggen gebruiken om de brouwerij terug te kopen. D.S. zwaaide daarbij met een testament van zijn oom Emiel De Smedt, waarin zogezegd stond dat de laatste brouwer van hun familie alles zou erven, onder meer heel wat vastgoed in Canada.

Leo D.S. ging, vergezeld van Roland L., die zich voordeed als zijn advocaat, langs bij heel wat mensen in de regio, maar ook bij de abdijen van Grimbergen en Affligem. Beide mannen beloofden hun investeerders een interest van 5 procent. Dat zette sommige slachtoffers ertoe aan om het verschillende tienduizenden euro’s toe te vertrouwen, maar zoveel jaren later hebben ze hun geld nog steeds niet teruggezien.

De derde verdachte in het dossier, Hans V., wordt beschouwd als het brein achter de oplichting. Hij zou het document hebben vervalst of hebben laten vervalsen waaruit moest blijken dat De Smedt de brouwerij van Affligem terug kon kopen. V. is allesbehalve een onbekende voor het gerecht. De voorbije jaren liep hij al verschillende veroordelingen op voor oplichtingen.

Het proces tegen de drie zou in 2023 van start gaan maar een exacte datum is er nog niet.