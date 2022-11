Erehaag van liefst negen kilometer gepland voor vermoorde politieagent

De politie wil morgen een kilometerslange erehaag vormen voor Thomas Monjoie (29), de politieman die vorige donderdag doodgestoken werd in Schaarbeek. Bedoeling is om een erehaag te vormen van het uitvaartcentrum tot de begraafplaats, ongeveer negen kilometer lang.

Volgens de federale politie zouden tot drieduizend personeelsleden in de erehaag kunnen postvatten. Daarnaast zullen leden van lokale en federale politie in het hele land morgen om 11 uur een minuut stilte in acht nemen. Dat is de start van de uitvaartplechtigheid van de omgekomen politieman. Ook zullen de vlaggen halfstok hangen op alle politiegebouwen in het hele land, zegt woordvoerder Jonathan Pfund.

De uitvaartplechtigheid van de politieman vindt morgenvoormiddag plaats in een uitvaartcentrum in Borgworm. Nadien volgt de begrafenis in strikt ­familiale kring.(blg)