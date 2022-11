Hoelang kan topvrouw van Kind en Gezin Katrien Verhegge nog aanblijven? Voor de oppositie én meerderheidspartijen Open VLD en N-VA is het duidelijk: niet lang meer. De verhalen rond de horrorcrèche in Oudenaarde en de weifelende aanpak van de Vlaamse administratie lijken de druppel. “En de verwachting is dat er nog zulke dossiers opduiken”, zegt Freya Saeys (Open VLD).