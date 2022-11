Experten waarschuwen voor zinloze testen die speuren naar voedselallergieën

Steeds meer mensen denken dat ze last hebben van een voedselallergie- of intolerantie, maar dikwijls laten ze zich leiden door zinloze tests. In een nieuw advies waarschuwen experts van de Hoge Gezondheidsraad voor foute diagnoses en behandelingen, waaronder zware eliminatiediëten.

Meer dan een kwart van de bevolking lijdt aan een of meerdere allergieën. Vooral voedselallergieën zitten in de lift, zeker bij kinderen. Dikwijls is het moeilijk om een correcte diagnose te stellen. Het vergt de juiste testen en een arts met expertise. Bij beide loopt het nog te vaak mis, klinkt het bij de Hoge Gezondheidsraad.

Al jaren worden vaak de foute bloedonderzoeken aangevraagd. Soms door artsen, maar dikwijls door mensen zelf die online worden overtuigd door commerciële labo’s. Deze IgG-testen speuren naar specifieke antilichamen die worden aangemaakt bij het eten van bepaalde voeding. De tests zijn zinloos want ze vinden bij iedereen altijd wel iets. “Maar dat betekent nog niet dat je klachten ervaart”, zegt professor Hilde Lapeere (UGent), een van de auteurs van het advies. Een verband tussen hoge IgG-waarden en klachten is volgens de experten nog nooit aangetoond. “De testen kosten veel geld en helpen niemand vooruit”, aldus Lapeere. Nodeloos worden soms dure onderzoeken en zware diëten opgestart. Zo’n restrictieve diëten komen de levenskwaliteit niet ten goede en kunnen leiden tot voedingstekorten, wat vooral bij opgroeiende kinderen voor problemen zorgt.

Toch blijven de testen populair. Dat komt omdat allergieën en intoleranties steeds meer voorkomen. Al zullen deze testen dus niet de juiste verbanden leggen. “Mensen worden ook steeds zelfbewuster. Ze willen klachten oplossen en denken vaak dat het aan voeding ligt. Maar vermoeidheid en buikpijn kunnen evengoed stressgerelateerd zijn”, zegt Lapeere.

Te hoge verwachtingen

Een voedselallergie is niet met een vingerknip vast te stellen. Specifieke IgE-testen kunnen helpen, maar ook hier kunnen mensen hoge waardes tonen zonder klachten te ervaren. “Het is zelden zwart-wit. Het resultaat van de onderzoeken moet altijd gekoppeld worden met het verhaal van de patiënt. Er is veel interpretatie en dus expertise nodig om de juiste diagnose te stellen”, zegt Lapeere.

Veel artsen hebben die expertise, niet alleen allergologen, maar veel ook niet. Volgens de Hoge Gezondheidsraad moeten zij transparanter zijn over wat ze wel en niet kunnen en eventueel de hulp van een collega inschakelen. Patiënten moeten hun onrealistische verwachtingen bijstellen. Het is zelden dat een klacht eenduidig kan gelinkt worden aan een specifiek voedingsstofje.