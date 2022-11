Auto rijdt in op groep agenten in opleiding in VS: 25 gewonden

Een auto is woensdag in Los Angeles op een groep politieagenten in opleiding ingereden terwijl ze aan het joggen waren. Daarbij zijn 25 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten. Vijf onder hen zijn in kritieke toestand.

“Het leek op een vliegtuigcrash”, verklaarde de sheriff van Los Angeles Alex Villanueva op een persconferentie. “Er lagen zo veel lichamen verspreid met verschillende verwondingen dat het behoorlijk traumatisch was voor alle betrokkenen.”

Sommige slachtoffers hebben hoofdletsels of gebroken benen. Volgens Villanueva verloren sommigen ook ledematen en moet een slachtoffer beademd worden.

Vermoedelijk ongeval

Een groep van zo’n 75 rekruten was woensdagochtend even voor 6.30 uur aan het joggen. Het was nog donker, maar acht lopers aan de buitenkant van de groep droegen fluohesjes en ze werden begeleid door twee politiewagens. Enkele agenten in opleiding zeiden dat ze een auto hoorden versnellen. Het zou gaan om een SUV die aan het spookrijden was en op een deel van de groep inreed, tot hij tegen een verlichtingspaal reed.

De oorzaak van de botsing wordt onderzocht. De bestuurder, die ter plaatse is opgepakt, was niet dronken. Er wordt nog onderzocht of de 22-jarige man drugs genomen had. De LA Times bericht dat de man in slaap gevallen was. “Het ziet er voorlopig naar uit dat het een ongeval was, een verschrikkelijk ongeval”, verklaarde sheriff Villanueva.

© AP

© AP

© REUTERS