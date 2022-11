Trump heeft officieel kandidatuur ingediend voor presidentsverkiezingen van 2024

Trump maakte zijn kandidatuur officieel in een document dat naar de Federal Election Commission is gestuurd, vlak voor een geplande “grote aankondiging” aan zijn aanhangers in zijn luxueuze residentie in Mar-a-Lago, Florida, dinsdagavond lokale tijd.

Daar zei hij dat “de comeback van Amerika” nu meteen begint. “Om Amerika weer groots en glorieus te maken, kondig ik vanavond mijn kandidatuur aan voor president van de Verenigde Staten.”

“Dit wordt niet mijn campagne. Het wordt onze campagne”, beloofde de miljardair aan zijn aanhangers. Trump haalde meteen ook uit naar zijn opvolger, huidig president Joe Biden en zei dat hij ervoor zal zorgen dat Biden “niet nog eens vier jaar” in het Witte Huis zit. “Joe Biden belichaamt het falen van links en de corruptie van Washington”, fulmineerde hij.