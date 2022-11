Belgische voetbalbond nu al zeker van 10 miljoen euro, bij WK-winst wordt dat... 45 miljoen!

Het is geweten dat de FIFA op een berg geld zit. Een deel daarvan wordt door de wereldvoetbalbond uitgegeven aan premies voor de deelnemende landen: 422 miljoen euro. De Belgische voetbalbond is al zeker van 10,1 miljoen. Bij WK-winst wordt dat 45,6 miljoen.

De Belgische voetbalbond kreeg net als de andere 30 deelnemers (Qatar kwalificeerde zich als organisator rechtstreeks) bij de kwalificatie al 2,4 miljoen euro op de rekening bijgeschreven. Als de Rode Duivels straks in de groepsfase worden uitgeschakeld, komt daar sowieso 7,7 miljoen euro bij. We rekenen er echter op dat onze nationale voetbaltrots de eerste ronde overleeft. Uiteindelijk kan het bedrag verder oplopen tot 45,6 miljoen euro als de Rode Duivels de wereldtitel pakken.

De premies per speelronde* Groepsfase (voor de teams die worden uitgeschakeld): 7,7 miljoen euro 1/8ste finales: 11,5 miljoen euro Kwartfinales: 15,4 miljoen euro Vierde plaats: 21,1 miljoen euro Derde plaats: 25 miljoen euro Tweede plaats: 30,7 miljoen euro Wereldkampioen: 43,2 miljoen euro *Elk land kreeg sowieso al 2,4 miljoen euro na de kwalificatie.

Op het WK 2018 streek de Belgische voetbalbond 19,4 miljoen euro op voor het bereiken van de derde plaats. Nu zou dat 25 miljoen euro zijn.

De winnaar krijgt er ook nog de gouden beker bij, waar zo’n 5 kilo aan goud in verwerkt zit. Maar dat is natuurlijk vooral symbolisch, want het is een wisselbeker.

80 miljoen meer dan in 2018

De 422 miljoen euro die de FIFA uitdeelt aan premies is ruim 80 miljoen euro meer dan voor het WK 2018. Internationale mensenrechtenorganisaties dringen erop aan dat de FIFA het equivalent van het totale premiebedrag van 422 miljoen euro uitkeert aan de arbeiders en/of hun gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van de werkomstandigheden in Qatar tijdens het bouwen van de zeven nieuwe stadions in het oliestaatje.

De FIFA is daar vooralsnog niet op ingegaan. De wereldvoetbalbond geeft in totaal overigens zo’n 950 miljoen uit. Naast de 422 miljoen euro aan premies voor de voetbalbonden die deelnemen aan het WK is er ook nog 633 miljoen euro voorzien voor solidariteitsbetalingen aan minder ontwikkelde federaties, voor de clubs en verzekeringen voor spelers die op het WK aanwezig zijn.

De basisbedragen zijn overigens altijd in dollar, maar we rekenden ze om in euro. Dat betekent wel dat ze onderhevig zijn aan schommelingen van de koers van de respectieve munten.