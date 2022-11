Aantal verkochte wagens stijgt derde maand op rij in EU

Het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in de Europese Unie is in oktober uitgekomen op 745.855. Het gaat om een stijging tegenover een jaar eerder met 12,2 procent. De autoverkoop stijgt zo voor de derde maand op rij, al blijft de verkoop voor de eerste tien maanden van het jaar nog fors onder die van vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Europese constructeurskoepel Acea.

Met bijna 746.000 personenwagens blijft de verkoop wel bijna 290.000 stuks onder het niveau van oktober 2019, voor de uitbraak van corona. In grote automarkten als Duitsland (+16,8 procent), Italië (+14,6 procent) en Spanje (+11,7 procent) was er vorige maand een groei van meer dan 10 procent.

Het gaat om derde stijging op rij, van januari tot en met juli was er telkens een daling. Dat weerspiegelt zich ook in de Europese cijfers van de periode januari-oktober: -8,1 procent tot 7,53 miljoen personenwagens.

De Belgische cijfers waren reeds gecommuniceerd door sectorvereniging Febiac. De verkoop van nieuwe wagens in ons land steeg in oktober voor de derde maand op rij. Met 30.451 inschrijvingen ligt de verkoop ruim een vijfde (21,6 procent) hoger dan in oktober vorig jaar. Febiac wees er wel op dat het verkoopcijfer voor oktober onder het marktgemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt. Over de eerste tien maanden blijft de Belgische autoverkoop bijna 8 procent onder die van 2021, tot 311.941 inschrijvingen in totaal.