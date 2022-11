Twee meisjes dood teruggevonden in huis in West-Vlaamse Waardamme, vader na zoekactie gevonden en gearresteerd

In het West-Vlaamse Waardamme (Oostkamp) is woensdagavond een familiedrama gebeurd. Een papa bracht er zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven. Hij werd na een zoekactie opgepakt door de politie.

Het familiedrama gebeurde in de loop van woensdagavond in de Sijslostraat in Waardamme. Het gaat om het ouderlijk huis waar papa C., een dertiger, woont. Hij en zijn partner gingen enkele maanden geleden uit elkaar, maar dat gebeurde niet in de beste omstandigheden. De moeder verliet daarna het huis en sindsdien wonen de ouders niet meer samen.

De twee dochtertjes van 5 en 8 jaar verbleven woensdagavond bij hun papa in een hoeve langs de Sijslostraat. Het is daar dat de tragische gebeurtenissen zich afspeelden. Wat er precies gebeurde moet nog onderzocht worden. In ieder geval werd het familiedrama woensdagavond ontdekt en kwam de politie massaal ter plaatse.

Marc Klifman

Vader gearresteerd

Na de vondst van de twee lichamen bleek de papa verdwenen te zijn. Er werd door de politie een zoekactie opgezet in de buurt waarbij de brandweer voor de nodige verlichting zorgde. Er werd vanuit gegaan dat de man zich na de feiten ook van het leven wilde beroven. Na een zoekactie kon de man alsnog gevonden worden. Hij werd meteen gearresteerd. De man wordt later verhoord over zijn motieven. Het onderzoek loopt volop.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt ondertussen de feiten.

Jelle Houwen

De beide meisjes gingen naar dezelfde school in Ruddervoorde. Hulpverleners zijn daar aanwezig om iedereen op school zo goed mogelijk op te vangen. Ook de mama van de meisjes kreeg woensdagavond al bijstand van zorgteams.

“Dit was een van mijn zwaarste nachten ooit, niet alleen als burgemeester maar ook als gewone burger”, zegt burgemeester Jan De Keyser. “Ik sprak de moeder woensdagavond al en kon alleen maar totaal verbouwereerd aanwezig zijn. Er waren geen woorden om dit drama te beschrijven. Het gebeurt niet vaak dat ik zelf niet weet wat zeggen, maar dit was nu het geval. Over de omstandigheden kan ik niet uitweiden want de bevoegde diensten moeten hun werk doen. Onze gemeenschap is alvast heel hard getroffen door het tragische verlies van deze jonge kindjes. Vanochtend ging ik langs in de school waar de kinderen zaten. Ook daar is iedereen erg aangeslagen. Ik wil ook iedereen van de school, de brandweer, de politie en iedereen die betrokken is bedanken voor de inzet bij deze gebeurtenis.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be