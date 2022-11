Cristiano Ronaldo was bijna ploegmakker van Kevin De Bruyne bij Manchester City: “Het scheelde niet veel”

“Eerlijk, het scheelde niet veel”, zegt Ronaldo in een nieuw gelost deel van het interview over een potentiële transfer naar Manchester City.

Ronaldo keerde terug naar Old Trafford in augustus 2021, elf jaar nadat hij de club had verlaten. Het leek een sprookje, maar intussen is de relatie helemaal verzuurd. Destijds waren er geruchten dat Pep Guardiola hem naar Manchester City wilde halen. Ronaldo bevestigt nu die interesse, maar zegt dat hij opteerde voor een terugkeer naar United nadat hij met zijn voormalige coach Sir Alex Ferguson had gesproken.

“Zoals je weet heb ik een geschiedenis bij Manchester, die club zit in mijn hart, het gevoel van vroeger kwam terug. Dat maakte het verschil. En natuurlijk ook Sir Alex Ferguson. Ik sprak met hem. Hij zei me: het is ondenkbaar dat je naar Manchester City zou gaan. En ik zei: oké, boss.”

Maar in het beruchte interview zegt Ronaldo nu dat hij zich verraden voelt door Manchester United.