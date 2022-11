‘Voorspelling’ van The Simpsons opnieuw uitgekomen

Donald Trump kondigde twee dagen geleden aan dat hij in 2024 opnieuw kandidaat is om president van de Verenigde Staten te worden. Hij had enkele dagen eerder al gezegd dat hij iets groots zou aankondigen en bijna iedereen was er dan ook zeker van dat hij zijn presidentskandidatuur zou aankondigen.

Maar de makers van The Simpsons wisten dat blijkbaar al veel langer. Al Jean, producer van het populaire Fox-programma, deelde op Twitter een screenshot van een aflevering uit 2015. Daarop is hoofdpersonage Homer Simpson te zien, maar ook een campagne-affiche voor ‘Trump 2024’.

Het is niet de eerste keer dat The Simpsons een ‘voorspelling’ doen over het presidentschap van Trump. In de aflevering ‘Back to the Future’ die in 2000 werd uitgezonden is te zien hoe Lisa Simpson Amerikaans president is en terugblikt op “president Trump”. “Zoals u weet, hebben we een behoorlijke bezuiniging geërfd van president Trump”, zegt ze.

The Simpsons zouden al meermaals ‘voorspellingen’ gedaan hebben die uiteindelijk ook realiteit werden. Zo voorspelden ze onder meer wie de winnaar zou worden van de Super Bowl, dat het illusionistenduo Siegfried en Roy aangevallen zou worden door één van hun tijgers, dat Lady Gaga zou optreden tijdens de Super Bowl en dat Bengt R. Holmstrom de Nobelprijs voor Economie zou winnen.

