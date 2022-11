Graandeal Zwarte Zee wordt verlengd

Het akkoord over de export van Oekraïens graan wordt verlengd. Dat heeft een Turkse functionaris die anoniem wenste te blijven, donderdag bevestigd tegenover het Franse persbureau AFP. De deal liep in principe vrijdagavond af.

Het akkoord wordt verlengd “onder dezelfde voorwaarden” die golden sinds juli, aldus de functionaris. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur slaat de verlenging op 120 dagen.

De graanexport vanuit Oekraïense havens via de Zwarte Zee werd begin november hervat, na de terugkeer van Rusland in het graanakkoord dat eind juli in Istanboel werd ondertekend. Sinds 1 augustus konden dankzij de deal meer dan 11 miljoen ton graan en andere landbouwproducten geëxporteerd worden, een verlichting van de wereldwijde voedselcrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De graandeal kwam na lange onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties tot stand. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de verlenging van het akkoord donderdag verwelkomd.

