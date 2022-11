Rode Duivels begonnen WK-campagne in Midden-Oosten in totale chaos: de beveiliging zal stevig worden aangescherpt

Hét moment van de dag: een Koeweitse fan die tijdens de training het oefenveld van de Rode Duivels bestormt, op zoek naar de handtekening van Kevin De Bruyne. “Ik ben een gigantische fan van Manchester City én KDB”, zou hij enkele minuten later uitleggen voor het oog van de Belgische media. T2 Thomas Vermaelen bewees gelukkig dat hij nog steeds over een goeie tackle beschikt en versperde de snoodaard net op tijd de weg. Een handtekening van Thierry Henry op zijn Rode Duivels-shirt, gescoord vóór de training, kreeg de man wel mee naar huis.

In alle ernst: een ‘fan’ die zomaar het veld kan oplopen bij een ploeg die in volle WK-voorbereiding zit, daarbij kunnen vragen worden gesteld. Wat als de man slechtere bedoelingen had? Het contrast met de manier waarop de spelers dinsdag bij hun vertrek naar Koeweit hermetisch van de meereizende pers werden afgeschermd, kon amper groter zijn. Wees maar zeker dat de beveiliging rond het oefenveld van de Duivels vandaag stevig zal worden aangescherpt. Martinez wil het WK in alle rust kunnen voorbereiden.

Onverstaanbare persconferentie

De belangstelling van de locals was gisteren opvallend groot. Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Thibaut Courtois waren niet geheel verrassend de spelers die het luidst werden toegeroepen toen ze het veld betraden. Romelu Lukaku – de enige veldspeler die in het kwartiertje dat pers en publiek mochten meepikken niet op het oefenveld verscheen – werd gemist. Ook op de persconferentie voor de training waren veel lokale en Egyptische journalisten aanwezig. Zo veel dat Loïs Openda en Leandro Trossard tussen het Arabische geroezemoes door nog amper te verstaan waren.

Perschef Stefan Van Loock moest de meute meermaals tot stilte aanmanen. “Als jullie niet stil kunnen zijn terwijl de spelers spreken, zullen er ook geen vragen meer gesteld mogen worden”, klonk het kordaat.

Waarop de lokale journalisten meteen een toontje lager zongen, om daarna dan toch nog een vraag te mogen stellen. “Is dit de laatste kans voor België om wereldkampioen te worden?”, klonk het niet meteen bijster origineel. “Nee, hoor”, reageerde Trossard in de hem kenmerkende rust. Dat zijn kalmte voor de Koeweitse fans en journalisten inspirerend moge werken. Veel laweit in Koeweit zou perfect een titel van het Echt Antwaarps Teater kunnen zijn, maar valt in volle WK-voorbereiding toch eerder te vermijden. Roberto Martinez zal blij zijn als hij vrijdagavond in het Qatarese Hilton Salwa Beach Resort zit.