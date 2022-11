Zitting over stopgezette Clasico uitgesteld naar 6 december

De geplande zitting van het Disciplinair Comité over de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd Standard-Anderlecht op 23 oktober is verzet naar dinsdag 6 december. Het tuchtorgaan van de KBVB zou zich eerst vandaag buigen over de zaak, maar beide clubs hebben uitstel gevraagd en zagen dat verzoek ingewilligd.