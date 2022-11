KU Leuven start tuchtzaak tegen groep studenten na “risicovolle en onverantwoorde” studentendoop vorig jaar

De KU Leuven heeft een tuchtprocedure opgestart tegen dertien studenten na een “risicovolle en onverantwoorde” studentendoop vorig jaar. Een van de studenten die deelnam aan de doop moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen, met een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed.

De feiten dateren van november 2021. Tijdens een doop die drie dagen duurde, zorgde een combinatie van weinig slaap, weinig voeding en voeding die niet bestemd is voor menselijke consumptie, fysieke uitputting en veel alcohol ervoor dat één student uiteindelijk het bewustzijn verloor, meldt de universiteit in een persbericht. De student werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daar stelde men vast dat die een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed had. Volgens rector Luc Sels had de student 5,14 promille alcohol in het bloed. De student heeft het ziekenhuis gelukkig kunnen verlaten zonder blijvend letsel.

Het gaat om studenten uit de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaams. De KU Leuven werd ingelicht door een anonieme tip, waarna zij het parket inlichtte. Het gerecht voerde eerst een opsporingsonderzoek, en na afloop daarvan, op 18 oktober 2022, startte de universiteit de tuchtprocedure. Het gaat hier onder meer om het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid en fysieke integriteit, het aanzetten tot overmatig drankgebruik en het stellen van risicovol en onverantwoord gedrag dat mogelijk letsel kan toebrengen.

Herinneringen aan dood Sanda Dia

“We tillen als universitaire gemeenschap zeer zwaar aan de feiten. Dit voorval raakt ons erg diep en roept bij velen van ons herinneringen op aan de zaak-Reuzegom en de dood van Sanda Dia. Een nieuw drama is gelukkig vermeden, maar slechts nipt”, zegt rector Luc Sels. “Een inspannend doopritueel met weinig slaap, geen voedzaam eten en veel alcohol bracht één van onze studenten in levensgevaar. Dit is iets waarvan we hoopten dat het nooit meer zou gebeuren. Dit was een levensbedreigende situatie, waarvoor alle aanwezigen verantwoordelijk zijn. Hun gedrag is in strijd met het vernieuwde tuchtreglement en het doopcharter van de universiteit”, gaat hij verder.

Op de muur van de Pieter De Somer aula in Leuven prijkt ondertussen een grote tekening van Sanda Dia, de student die overleed na een studentendoop. — © BELGA

“Dit had veel erger kunnen aflopen. Het doopcharter, overleg en bewustmaking blijven nodig, ook al weten we dat de overgrote meerderheid van onze studenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich respectvol gedragen. Maar de excessen moet een halt toegeroepen worden. Ik roep dan ook iedereen op om kritisch te zijn over hun ervaringen met dooprituelen en deze actief in overeenstemming te brengen met de fundamentele beginselen van menselijke waardigheid, welzijn en veiligheid.”

Onafhankelijke club

De betrokken regionale studentenclub ZOV is een onafhankelijke vereniging waarmee de universiteit geen enkele band heeft, staat in het persbericht. De universiteit kan de club zelf dus niks opleggen of verbieden, maar de deelnemende KU Leuven-studenten wel. De betrokken studentenclub weigerde in academiejaar 2021-2022 het doopcharter van KU Leuven te ondertekenen en nam ook niet deel aan het traject met de universiteit en andere hogeronderwijsinstellingen, de stad Leuven, de politie Leuven en de studentenorganisaties over het nieuwe charter voor doop- en welkomstrituelen.

De tuchtprocedure is nog niet afgerond. De studenten zijn op de hoogte gebracht van de sancties die de tuchtcommissie hen oplegt maar zij kunnen daartegen beroep aantekenen bij de Tuchtcommissie in Beroep van de universiteit.