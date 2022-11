Weer 1.500 euro goedkoper: tarieven gas en elektriciteit dalen verder

Wie deze maand een nieuw contract afsluit voor gas en elektriciteit, betaalt voor een gemiddeld verbruik nu zowat 5.352 per jaar. Dat blijkt uit een analyse van de VREG, die elke maand de jaarfactuur voor de komende 12 maanden inschat. De prijzen liggen 1.500 euro lager dan in oktober.

Elektriciteit kost bij een gemiddeld verbruik nu 2.065,48 euro - dat is voor een profiel met 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh ’s nachts. Als je nu een nieuw contract afsluit, betaal je dus ruim 400 euro minder dan wanneer je dat in oktober al deed. En zelfs 1.200 euro minder dan in september. De prijzen liggen wel nog op het niveau van augustus, 400 euro hoger dan gemiddeld in de eerste zeven maanden van het jaar en 700 euro hoger dan eind vorig jaar.

Verwarmen met gas in een huis dat daar 17.000 kWh per jaar voor nodig heeft, kost nog 3.287,14 euro. Dat is 1.100 euro minder dan in oktober en zelfs 2.700 euro minder dan in september.

De voorafspiegeling van de jaarfactuur zegt natuurlijk weinig over de werkelijke prijs die je na dat jaar zal hebben betaald. Want bij een variabel tarief stijgen en dalen de prijzen elke maand of elk kwartaal mee. Het vertaalt zich wél in de voorschotten die je voorgesteld krijgt als je van contract verandert. (kba)