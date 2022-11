Deze Rode Duivel kwam dit seizoen al het vaakst in actie, Lukaku speelde nog maar één volledige match

Zeno Debast (19) is dan wel de jongste speler in de selectie van Roberto Martinez, maar dat betekent dat hij werd gespaard. Integendeel, want van alle Rode Duivels kwam de Anderlecht-verdediger al het meest in actie dit seizoen. In Europa zijn er maar twee veldspelers die beter doen dan de 2.532 speelminuten die Debast al verzamelde. Romelu Lukaku, Jérémy Doku en Eden Hazard zitten dan weer ver onder het Duivels-gemiddelde. Een overzicht.

1. Zeno Debast (Anderlecht)

• 2.532 speelminuten (op 2.735): 93 procent

Doordat Anderlecht in Europa voorrondes moest spelen en daar ook een keer verlengingen voor nodig had (net als in de Beker van België), speelde paars-wit de meeste wedstrijden van allemaal. Debast speelde bijna altijd mee. Straf voor een 19-jarige, die maar net komt kijken.

2. Toby Alderweireld (Antwerp)

• 2.280 speelminuten (op 2.280): 100 procent

Speelt alles bij Antwerp en de nationale ploeg. Dat zal op het WK niet anders zijn als hij niet geblesseerd raakt of geschorst wordt.

3. Simon Mignolet (Club Brugge)

• 2.280 speelminuten (op 2.460): 93 procent

Speelt alles bij Club Brugge, maar bij de Rode Duivels in de Nations League twee keer 90 minuten op de bank.

4. Hans Vanaken (Club Brugge)

• 2.222 speelminuten (op 2.460): 90 procent

Speelde niet elke minuut bij Club Brugge en kwam in de Nations League maar 15 minuten in actie.

5. Kevin De Bruyne (Manchester City)

• 1.835 speelminuten (op 2.520): 70 procent

© REUTERS

Met dank aan City-trainer Pep Guardiola, die onze landgenoot geregeld rust gunt. Dat doet de bondscoach minder, want in de Nations League speelde hij twee keer 90 minuten.

6. Arthur Theate (Rennes)

• 1.800 speelminuten (op 2.070): 87 procent

Onmisbaar bij Rennes. Speelt alles, behalve wanneer het niet nodig is. Bij de Rode Duivels op de bank.

7. Axel Witsel (Atlético)

• 1.798 speelminuten (op 2.070): 87 procent

Bij Atlético soms op de bank, maar bij de Duivels de eerste die de bondscoach op het bord zet.

8. Koen Casteels (Wolfsburg)

• 1.530 speelminuten (op 1.710): 89 procent

Speelt alles bij Wolfsburg, maar in de Nations League twee keer 90 minuten op de bank.

9. Youri Tielemans (Leicester City)

• 1.381 speelminuten (1.800): 77 procent

Beter op dreef de jongste weken en daarom ook meer speelminuten bij Leicester.

10. Thibaut Courtois (Real Madrid)

• 1.350 speelminuten (op 1.890): 73 procent

Sukkelde met een rugblessure en vandaar even buiten strijd bij Real Madrid. Anders had hij zeker alles gespeeld.

11. Wout Faes (Stade Reims/Leicester City)

• 1.324 speelminuten (op 1.620): 81 procent

© ISOPIX

Een woelig seizoenbegin met zijn transferperikelen bij Reims, maar nu vaste waarde bij Leicester. In de Nations League zat hij in de tribune.

12. Timothy Castagne (Leicester City)

• 1.302 speelminuten (op 1.800): 75 procent

Op niveau bij Leicester.

13. Leandro Trossard (Brighton)

• 1.233 speelminuten (op 1.800): 68 procent

Vaste waarde bij Brighton, maar wel al enkele keren vervangen. Bij de Rode Duivels was hij vooralsnog invaller voor Eden Hazard.

14. Amadou Onana (Everton)

• 1.202 speelminuten (op 1.710): 70 procent

Aan een opmars bezig bij Everton én de Rode Duivels. Speelde tegen Nederland in de Nations League.

15. Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

• 1.189 speelminuten (op 2.250): 53 procent

Goed begonnen aan het seizoen, maar afgeremd door een jukbeenbreuk.

16. Jan Vertonghen (Benfica/Anderlecht)

• 1.135 speelminuten (op 2.640): 43 procent

© BELGA

Woelig seizoenbegin met transferperikelen bij Benfica. Speelde de jongste weken niet door lichte kuitblessure.

17. Yannick Carrasco (Atlético)

• 1.095 speelminuten (op 2.070): 53 procent

Wisselt bij Atlético net als bij de Rode Duivels plaatsen op de bank af met basisplaatsen.

18. Loïs Openda (RC Lens)

• 975 speelminuten (op 1.530): 64 procent

De jongste weken invaller bij Lens, net zoals bij de Rode Duivels.

19. Charles De Ketelaere (Club Brugge/AC Milan)

• 843 speelminuten (op 2.250): 37 procent

Aantal speelminuten bij AC Milan nam de jongste weken drastisch af.

20. Dries Mertens (Galatasaray)

• 783 speelminuten (op 1.440): 54 procent

© Getty Images

Transferperikelen alvorens hij naar Turkije trok en invaller bij de Rode Duivels.

21. Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

• 738 speelminuten (op 2.160): 34 procent

Vooral bankzitter bij Dortmund en ook bij de Rode Duivels in de Nations League.

22. Michy Batshuayi (Fenerbahçe)

• 703 speelminuten (op 1.530): 46 procent

Speelde vorige week niet meer door een schorsing. Bij de Rode Duivels de invaller voor Lukaku

23. Leander Dendoncker (Wolverhampton/Aston Villa)

• 572 speelminuten (op 1.710): 33 procent

Na transferperikelen werd hij ook niet meteen basisspeler bij Aston Villa. In de Nations League zag de bondscoach hem ook twee keer over het hoofd.

24. Eden Hazard (Real Madrid)

• 358 speelminuten (op 2.070): 16 procent

Zat bijna doorlopend op de bank zonder speelminuten bij Real Madrid. Verzamelde bijna meer minuten in twee wedstrijden bij de Rode Duivels dan in al zijn wedstrijden bij Real.

25. Jérémy Doku (Rennes)

• 300 speelminuten (op 2.070): 11 procent

Sukkelt van blessure in blessure, maar speelde in september wel twee keer 45 minuten met de beloften. Nu gaat het beter en is het hopen dat dat zo blijft.

26. Romelu Lukaku (Inter)

• 256 speelminuten (op 2.070): 12 procent

© ISOPIX

Raakte geblesseerd aan de dij en herviel twee keer. De medische staf van de Rode Duivels hoopt hem tijdig klaar te stomen voor het WK.