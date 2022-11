Eden Hazard krijgt wellicht laatste kans om te bewijzen dat hij klaar is voor het WK... maar kan dat wel, met zijn (trieste) statistieken?

Eden Hazard is het grote vraagteken bij de Rode Duivels. In onze grote WK-enquête vond 90 procent van de stemmers dat hij geen basisplaats meer verdient, anderen zagen hem zelfs liever niet in de selectie. De jongste jaren kwam hij weinig aan spelen toe door blessures, maar ook dit jaar komt hij weinig in actie bij Real. Kán hij wel klaar zijn voor dit WK? Bondscoach Martinez geeft hem vrijdag tegen Egypte zijn laatste kans.