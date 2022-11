RSCA Futures naar Dender met afgevaardigde Herman Eeckhout als ideale gids: “Ik werd al verdacht van spionage”

De RSCA Futures gaan zondagavond in het Dender Football Complex op zoek naar revanche voor de 0-2-nederlaag tegen FCV Dender op de tiende speeldag. Afgevaardigde Herman Eeckhout (74) betreedt bekend terrein, want de ingeweken Mechelaar was negen jaar lang afgevaardigde in Denderleeuw.

Herman Eeckhout herinnert zich nog hoe hij in het toenmalige Florent Beeckmanstadion verzeilde. “Ik was de rechterhand van voorzitter Christian Mellaerts bij Willebroek, waar ik als sportief manager en afgevaardigde fungeerde. Mellaerts wou Willebroek klaarstomen voor tweede klasse en wou het stadion conform de vereisten in orde stellen, maar de gemeente weigerde een verlichting aan te leggen en stak zo stokken in de wielen. Mellaerts trok er vervolgens de stekker uit. Dat bleek het sein in Denderleeuw om in actie te treden. Voorzitter Patrick De Doncker, die voordien Hekelgem naar tweede klasse had geloodst, haalde met behulp van zijn manager Wim Couck de ook als gerechtsdeurwaarder bekende Mellaerts aan boord. Ik volgde in zijn spoor als afgevaardigde. Lieven Van Isterdael was bij Dender al decennialang délégué en ik wou hem niet voor het hoofd stoten. We vonden snel een compromis waarbij hij bij de thuiswedstrijden de armband droeg en ik bij de uitwedstrijden.”

Gebrand op revanche

Eeckhout beleefde de spectaculaire opgang van de dorpsclub, maar ook het verval. “We speelden twee jaar op het hoogste niveau. Ik beschouw Patrick Asselman nog steeds als een van de beste coaches uit mijn carrière. Na de degradatie ontstonden evenwel betalingsproblemen. Ik vertoefde dagelijks op de club en werd als rechterhand van Mellaerts steeds vaker aangesproken door ontevreden spelers. Daardoor besloot ik ermee te kappen. Vooral de derby’s tegen Aalst blijven me uit die periode bij.”

Eeckhout was steeds een minnaar van RSC Anderlecht en na een sabbat kwam hij bij zijn paarswitte liefde terecht. “Toen Anderlecht me polste, was ik een beetje bevreesd om in een omgeving terecht te komen waar ik als bescheiden persoon niet zou aarden. Dat bleek een vooroordeel dat volkomen onterecht was. Ik leerde Anderlecht kennen als een warme familieclub. Ook spelers behandelen je nooit vanuit de hoogte en komen vaak gewoon een babbeltje slaan. Intussen ben ik wel steevast de oudste op het wedstrijdblad, maar de jonkies van de RSCA Futures houden me jong.”

Zondag verwacht Eeckhout een fel gemotiveerde ploeg na de recente thuisnederlaag tegen Dender in het Lotto Park. “Lachend werd ik al eens verdacht van spionage voor Dender, maar wees maar zeker dat mijn voetbalhart voor Anderlecht klopt. Dender volg ik wel nog steeds op de voet in de regiopagina’s van jullie krant, maar ik weet dat de RSCA Futures gebrand liggen op revanche, nadat ze de heenwedstrijd onverdiend verloren tegen een superefficiënt Dender. We staan op ons sterkst en beschikken over ontzettend veel jong talent. Lucas Stassin is pas zeventien, maar scoorde al negen keer. Hij is een echte killer die op de juiste plaats opduikt.”