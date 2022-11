Afscheid van een generatie: voor dit indrukwekkend lijstje wereldsterren wordt Qatar zo goed als zeker het laatste WK

Voor onze Gouden Generatie Rode Duivels wordt dit WK de laatste kans het allerhoogste te winnen, maar ook voor andere wereldsterren wordt het The Last Dance. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Luka Modric… Het wordt meer dan waarschijnlijk hun laatste kunstje op dit podium. Eén ding weten we nu al zeker: de meesten van hen zullen zonder de ultieme glorie moeten afzwaaien.