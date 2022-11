‘Blind Getatoeëerd’: Artuur (21) laat tattoo zetten zonder die vooraf gezien te hebben

Blind Getrouwd en Blind Gekocht kennen we al, maar Artuur Maertens (21) liet zich donderdag in De Krook blind tatoeëren. Hij nam deel aan ‘Kunst zkt. huidgenoot’ en had het ontwerp dat voor altijd op zijn arm prijkt, niet op voorhand gezien. “Geef toe, er zit een goed verhaal achter!”

Op zijn rechterarm prijken al een chiliflesje (“Omdat ik hou van pikant eten”) en een zwaluw (“Een vogel die veel reist, net als ik”). Maar sinds donderdagvoormiddag heeft Artuur er een tatoeage bij op zijn linkerarm: het woord ‘tumult’, maar dan in een abstracte vorm. Een ontwerp van grafisch ontwerper Benoit Vangeel waar Artuur vooraf niet rustig over kon nadenken, maar dat hij pas op het moment zelf te zien kreeg.

“Cool, toch?” zegt de jonge twintiger. “Vooraf wist ik helemaal niet wat te verwachten, en net dat sprak me aan. Officieel had ik vandaag nog het recht om te weigeren, maar dat was ik niet van plan. Ik vind het een prachtig ontwerp, zeker omdat het echt pitch black is. En geef toe, er zit een geweldig verhaal achter.” (lees verder onder de foto)

“Ik ben heel blij met het ontwerp. Het is echt pitch black.” — © fvv

Gentenaars als canvas

Dat verhaal begon met een oproep van het festival TumultinGent. “Elk jaar laten we kunst achter in onze stad”, zegt algemeen coördinator Timon Van De Voorde. “Maar nu wilden we eens de Gentenaars zelf gebruiken als canvas. Onder de naam ‘Kunst zkt. huidgenoot’ deden we een oproep naar vrijwilligers.”

“Een belangrijk detail: het ontwerp, steevast van een Gentse kunstenaar, krijgen ze pas te zien op het moment zelf. Tot onze eigen verbazing waren er meer dan driehonderd kandidaten, zelfs iemand van 75 wou meedoen. Uit al die inzendingen kozen we negen gelukkigen.”

Die negen Gentenaars gaan donderdag, vrijdag of zaterdag dus ‘onder de naald’. Dat gebeurt niet in een tattoostudio, maar in De Krook. Bibliotheekbezoekers kunnen het dus live zien gebeuren, en worden ook betrokken bij het project. “We zijn op zoek naar hun ‘huidverhalen’”, zegt Timon. “Heel wat mensen lopen rond met een tatoeage, maar waarom hebben ze die laten zetten? Vaak zit daar een heel verhaal achter, dat we willen horen. Ze mogen het vertellen in onze radiostudio, en later zenden we het uit op Urgent.fm.”

Veel tattoos verwijzen bijvoorbeeld naar een geliefde of een herinnering. Heel wat Gentenaars kiezen dan weer voor een tattoo die te maken heeft met hun stad. Zo ook Nick De Rudder (beter bekend als ‘Nickskin’), de tatoeëerder die donderdag aan de slag ging met Artuur. Op Nicks arm prijken onder meer een strop en de Gentse torens. “Uit liefde voor mijn stad”, klinkt het. “Ik ben een echte Gentenaar, en daar ben ik trots op. Mensen vragen regelmatig om een Gentse tattoo, ja. Het woord ‘negenduust’ heb ik al vaak moeten zetten, net als een indiaan van KAA Gent.”