President Obiang (80) wil nu al 43 jaar durende heerschappij in Equatoriaal-Guinea verlengen

Zondag vinden in Equatoriaal-Guinea presidentsverkiezingen plaats. President Teodoro Obiang zal zijn nu al 43 jaar durende heerschappij over het land proberen te verlengen. Er is geen enkele president ter wereld die vandaag langer aan de macht is dan de tachtigjarige Obiang.

Obiang behaalt meestal zo’n negentig procent van de stemmen bij verkiezingen, iets wat door internationale waarnemers in vraag wordt gesteld. Zondag zal de president een zesde termijn in de wacht proberen te slepen bij gelijktijdige presidentsverkiezingen, parlementaire en lokale verkiezingen. Daarbij heeft hij twee tegenkandidaten: Andres Esono Ondo en Buenaventura Monsuy Asumu.

De afgelopen jaren kreeg de president van het olie- en gasrijke Afrikaanse land af te rekenen met beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Tegelijk vonden er reusachtige investeringen plaats in het land. Beschuldigingen rond mensenrechten worden door de regering steevast van de hand gewezen.

Sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1968 had Equatoriaal-Guinea slechts twee presidenten; Obiang en diens nonkel. Obiang pleegde een coup tegen zijn nonkel in 1979. De afgelopen weken was het, in aanloop naar de verkiezingen, erg onrustig in het land. Meer dan honderd mensen zouden zijn gearresteerd.

Organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International wijzen erop dat protesten meestal verboden zijn en dat tegenstanders van Obiang lukraak gearresteerd kunnen worden. De ‘getolereerde’ oppositie zou zondag geen schijn van een kans maken. Reporters Zonder Grenzen noemt president Obiang ondertussen een “plunderaar van persvrijheid”.

Equatoriaal-Guinea, lid van de OPEC, haalt het gros van zijn inkomsten uit de winning van olie en gas. De opbrengsten dalen wel sinds enkele jaren, wat de positie van Obiang onder druk kan zetten. Tot vandaag heeft de Democratic Party of Equatorial Guinea (PDGE) echter de complete controle over kamer en senaat.

Volgens Al-Jazeera bezit Obiang ondere andere een handschoen bezet met kristallen, gedragen door Michaeal Jackson, en een gepantserde Rolls-Royce. Zijn opvolging zou al verzekerd zijn, zoon Teodorin Nguema Obiang is momenteel vice-president.