Gentse haven krijgt ‘kliklijn’ in strijd tegen drugshandel: “Het kan hier onveilig worden, we moeten waakzaam zijn”

Een collega gedraagt zich verdacht, een onbekende auto duikt vaak op in de haven of dealers die je zelf aanspreken. Havenarbeiders kunnen daar vanaf nu anoniem melding van maken via een ‘kliklijn’. Een nieuw initiatief in de strijd tegen drugscriminelen.

LEES OOK. 7 miljoen euro aan cocaïne gevonden in Gentse haven: “Bemanning merkte duikers op rond schip”

De Gentse haven wordt steeds populairder bij drugskartels. De laatste vier jaar werd vijf ton cocaïne onderschept. In januari werd zo op een Braziliaanse boot 560 kilogram gevonden, verstopt in vaten fruitsap. Straatwaarde: 25 miljoen euro en acht verdachten werden opgepakt.

De aanpak van drugssmokkel is dan ook één van de grote uitdagingen van de Oost-Vlaamse federale politie. “De Gentse haven is geen onveilige haven, maar loopt wel door zijn open aard het risico om onveilig te worden. We moeten dus waakzaam zijn”, zegt gerechtelijk directeur Luc Cap. (lees verder onder foto)

Van links naar rechts: gerechtelijk directeur Luc Cap, CEO Daan Schalck van North Sea Port, gouverneur Carina Van Cauteur en Alexandra De Moor van het parket van Oost-Vlaanderen — © SD

De smokkel situeert zich ook vaak in de haven zelf. Medewerkers worden soms benaderd of zien zelf verdachte personen. Om deze situatie in kaart te brengen, wordt door de federale politie, het Oost-Vlaams parket, de provincie en North Sea Port een anoniem meldsysteem Havik gelanceerd.

Vervolging door parket

Via deze kliklijn meld je verdachte situaties: vreemde personen in kantoor of een vreemde auto op de kaai, collega’s die zich plots vreemd gedragen of wanneer je zelf mogelijk wordt benaderd door drugscriminelen. “Horen, zien en melden is de boodschap”, zegt gouverneur Carina Van Cauter.

De melder vult een online formulier in, al dan niet anoniem. “Dat wordt ook gegarandeerd”, zegt Luc Cap. De federale politie gaat nadien aan de slag en analyseert de info en onderzoekt ze. Indien de melder zijn gegevens achterlaat, kan hij ook gecontacteerd worden over de melding. (Lees verder onder de foto)

© SD

De informatie die naar boven komt, kan gebruikt worden voor lopende onderzoeken of om nieuwe dossiers te open. Het Oost-Vlaams parket engageert zich als ketenpartner om verder onderzoek te voeren en waar mogelijk te vervolgen, zegt Alexandra De Moor, substituut-procureur des Konings.

Dronebewaking en personeelscreening

Het kliksysteem past in een globale aanpak van de federale politie om de veiligheid in de haven te verhogen. Een cameraschild wordt uitgebouwd, mogelijk volgt dronebewaking en personeel moet beter gescreend worden. Wie genoemd wordt in drugszaken, moet een alarm doen afgaan.

“Met de verschillende partners willen we een duidelijk signaal geven en de krachten bundelen", zegt Cap. “We willen de veiligheid in de haven garanderen en willen de georganiseerde criminaliteit voor zijn. Met alle mogelijke info op het terrein te verzamelen, geeft ons dat een groot voordeel”, klinkt het.

LEES OOK. Havenarbeider (35) betrapt met kilo cocaïne in zijn BMW: “Verkocht spul aan collega’s”