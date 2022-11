Vervroegde presidentsverkiezingen in Kazachstan zijn sluitstuk van turbulent jaar

Komende zondag, op 20 november, vinden in Kazachstan vervroegde presidentsverkiezingen plaats, het sluitstuk van een turbulent jaar in het Centraal-Aziatische land. De verkiezingen lijken op papier een formaliteit: de herverkiezing van huidig president Kassym-Jomart Tokajev staat eigenlijk niet ter discussie, aangezien hij het opneemt tegen vijf vrijwel onbekende kandidaten.

De intussen 69-jarige Tokajev kwam in 2019 aan de macht, maar stond lange tijd in de schaduw van zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev. Die leidde de Centraal-Aziatische republiek dertig jaar lang met harde hand en bleef ook na zijn aftreden een enorme invloed uitoefenen op Kazachstan. Zo was hij nog lange tijd het hoofd van de nationale veiligheidsraad en bleef hij voorzitter van de regeringspartij Noer Otan. Een van de eerste dingen die Tokajev als president deed, was hoofdstad Astana als eerbetoon omdopen tot Noersoeltan.

Begin dit jaar werden de kaarten echter drastisch door elkaar geschud in Kazachstan. Er braken ongeziene protesten en manifestaties uit tegen de regering, onder meer door het ongenoegen over de gestegen brandstofprijzen. In de economische hoofdstad Almaty braken ook rellen uit. Bij het protest vielen 225 doden en honderden mensen raakten gewond. President Tokajev schreef de rellen toe aan “terroristen” die “in het buitenland werden gevormd” en sprak over “een poging tot staatsgreep”. Om de protesten in de voormalige Sovjetstaat onder controle te krijgen, moest Tokajev zelfs de hulp van Rusland inroepen.

“Nieuw Kazachstan”

Omdat de onvrede zich voor een groot deel tegen zijn voorganger richtte, kondigde Tokajev in de nasleep van de protesten grootschalige hervormingen aan en beloofde een “nieuw Kazachstan” op te bouwen. Hij probeert zich sindsdien ook steeds meer te distantiëren van Nazarbajev, die na een referendum zijn privileges grotendeels kwijtspeelde en uit de veiligheidsraad werd gezet. De naam van hoofdstad Noersoeltan werd ook opnieuw veranderd in Astana.

Tijdens het referendum stemde het volk ook in met een aantal hervormingen, onder meer de oprichting van een grondwettelijk hof om wetgeving en de bevoegdheden van de president te controleren. Ook hebben lokale en regionale bestuurders meer macht gekregen ten opzichte van de president. Tokajev stelde verder voor om in de herfst vervroegde presidentsverkiezingen te houden - normaal stonden de volgende gepland in 2024 - en het presidentschap in de toekomst terug te brengen tot een termijn van zeven jaar in plaats van twee termijnen van vijf jaar. Aangezien die wet nog niet door het parlement is bekrachtigd, wordt hij zondag mogelijk voor vijf jaar verkozen en kan hij daarna in principe nog eens, dan dus voor zeven jaar, president worden.

Vijf zwakke tegenkandidaten

Ondanks de schijnbare democratisering zijn critici niet overtuigd dat het autoritair systeem in Kazachstan wel degelijk gewijzigd is. Omdat Tokajev pas in september de vervroegde verkiezingen aankondigde, liet hij de oppositie geen kans om een te duchten tegenstander te zoeken. Daardoor neemt de president het zondag op tegen vijf - op papier - zwakke en onbekende kandidaten, waardoor de herverkiezing een formaliteit lijkt. De internationale verkiezingswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) betreuren in een rapport dat hun aanbevelingen “met betrekking tot de fundamentele vrijheden en de voorwaarden voor verkiesbaarheid en registratie van kandidaten niet zijn uitgevoerd”.

De veiligheidsdiensten in Kazachstan zijn intussen in opperste staat van paraatheid met het oog op de verkiezingen. Donderdag hebben ze zeven personen gearresteerd die beschuldigd worden van “het voorbereiden van rellen op verkiezingsdag”.

De ongeveer twaalf miljoen kiezers van Kazachstan kunnen zondag vanaf 7 uur ’s ochtends (1 uur Belgische tijd) hun stem uitbrengen. De stembureaus sluiten om 21 uur plaatselijke tijd (15 uur in ons land). Het is nog onduidelijk wanneer het eindresultaat bekend zal zijn.