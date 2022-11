Internationale media kijken uit naar Belgische debutanten op WK: De Ketelaere, Debast en Openda in prestigieuze lijstjes

Overal ter wereld wordt er intensief vooruitgeblikt op het WK in Qatar. In lijstjes met jongeren om naar uit te kijken duiken er ook Rode Duivels op. Onder anderen Loïs Openda, Charles De Ketelaere en Zeno Debast zijn volgens internationale media jonkies om in de gaten te houden.

Loïs Openda (22): “Dribbels doen aan Sterling denken”

“Hij doet met zijn dribbels aan Raheem Sterling denken”, schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport in de rubriek ‘Saranno Famosi’, letterlijk vertaald ‘Zij zullen beroemd worden’.

“Hij is snel en kan als tweede spits achter Romelu Lukaku potten breken. Hij begon bij Standard te voetballen, maar ging op zijn vijftiende naar Club Brugge. Alleen had hij het daar moeilijk om zich door te zetten. Bij de Jonge Duivels ging het wel goed met onder meer tweeklappers tegen Servië en tegen Italië.”

De andere jonkies om naar uit te kijken volgens La Gazzetta: Xavi Simons (19, Nederland), Piero Hincapié (20, Ecuador), Luka Sucic (20, Kroatië), Lee Kang-In (21, Zuid-Korea) en Nicolas Jackson (21, Senegal).

© La Gazzetta dello Sport

Charles De Ketelaere (21): “Erfgenaam van Kevin De Bruyne”

Het Britse voetbaltijdschrift FourFourTwo zet Charles De Ketelaere bij de Ones to watch. “Na de Gouden Generatie van België zijn het niet allemaal ezelskarren. De Ketelaere is verlegen, nederig en leergierig”, klinkt het. “Hij studeerde rechten voor zijn voetbalcarrière uit de hand liep. Hij is de technisch begaafde erfgenaam van Kevin De Bruyne, met de touch van een spelmaker, maar ook met de veelzijdigheid om achter de spits, in de spits, op de flank of zelfs als vleugelverdediger te kunnen spelen.”

In FourFourTwo pronkt De Ketelaere tussen Gavi (18, Spanje), Josko Gvardiol (20, Kroatië), Jonathan David (22, Canada), Takefusa Kubo (21, Japan), Jurriën Timber (21, Nederland) en Aurélien Tchouaméni (22, Frankrijk).

© FourFourTwo

Zeno Debast (19): “Mobiel en goed aan de bal”

“Kompany, Alderweireld, Vertonghen… Debast?”, opent Daily Mail de passage over Zeno Debast in de rubriek ‘Tien tieners die klaar staan om door te breken in Qatar’.

“Het wordt waarschijnlijk de laatste keer dat de Gouden Generatie van België zich kan tonen. Bondscoach Roberto Martinez denkt al aan verjonging en spelers die de Rode Duivels kunnen vooruit stuwen in de toekomst, met onder anderen Arthur Theate (22) en Zeno Debast (19). Debast is een mobiele verdediger, die goed is met bal aan de voet. Hij zou al zijn kans kunnen krijgen in Qatar.”

De negen andere tieners om naar uit te kijken volgens Daily Mail: Garang Kuol (18, Australië), Jewison Bennette (18, Costa Rica), Youssoufa Moukoko (17, Duitsland), Abdul Fatawu Issahaku (18, Ghana), Bilal El Khannouss (18, Marokko), Antonio Silva (19, Portugal), Hannibal Mejbri (19, Tunesië) en Yunus Musah (19, Verenigde Staten).