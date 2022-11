Kobe Cools kan moederclub Anderlecht tweede keer een hak zetten: “Dender is de ploeg die de meeste punten sprokkelde tegen de beloftenteams”

Kobe Cools behoorde in Neerpede tot een sterke lichting die aangevoerd werd door Rode Duivel Youri Tielemans. “Tielemans stak er wel bovenuit. Zowel op als naast het veld was hij een leider van een ploeg met Lukebakio, De Medina en Castro-Montes, die intussen ook de weg naar het hoogste niveau vonden. Op mijn achtste sloot ik me aan, maar na één jaar ruilde ik Anderlecht voor Beerschot. Toen was dat de juiste keuze, want de Franstalige inslag bij Anderlecht lag me niet. Bij de U14 keerde ik terug. Tijdens het eerste jaar pendelde ik nog tussen Hingene en Anderlecht, waar ik ook school liep aan het befaamde Sint-Niklaasinstituut, maar nadien trok ik op internaat met tal van andere voetballers. Anderlecht biedt de beste opleiding van België, met jeugdtrainers als Stéphane Stassin, de vader van Lucas die topschutter is bij de RSCA Futures en die we dus aan banden moeten leggen. In die beginperiode werd ik in de aanval geposteerd. Pas op mijn zestiende werd ik omgevormd tot verdediger.”

Cools debuteerde bij RWDM, dat hem een jaar leende. “Ik koester goede herinneringen aan dat jaar in eerste nationale bij een volksclub met vaak volle tribunes. Toen haalde mijn gewezen beloftecoach Emilio Ferrera me naar het Luxemburgse Dudelange, waar we erin slaagden om ons te kwalificeren voor de poulefase in de Europa League. Ik speelde er ook matchen in de Conference League.”

Antiheld

De voorbije zomer ruilde de 1m92 grote bink Dudelange voor Dender, waar hij al imponeerde met een sterk kopspel en veel duelkracht, maar wel al drie keer de antiheld werd met een veroorzaakte strafschop na weliswaar onvrijwillig handspel. “Vooral mijn rode kaart tegen Lommel ligt me nog steeds op de maag. Mijn arm droeg ik toen strak naast het lichaam en van een beweging was geen sprake, maar toch ging de bal op de stip en moest ik het veld bovendien verlaten. Ook tegen Beveren overkwam het me, evenals vorig weekend op Sclessin. Daar speelden we niet onze beste wedstrijd wegens vermoeidheid na onze midweekmatch tegen het grote Standard, maar zonder die ongelukkige penalty pakten we de volle buit.”

Cools weet dat een gemotiveerd RSCA Futures op bezoek komt, nadat Dender op een diefje ging winnen in het Lotto Park. “In Anderlecht toonden we ons dodelijk efficiënt, wat toch ook onze verdienste was. De RSCA Futures bulken van talent en uiteraard weten we dat ons een zware klus wacht. Bij de U21 speelde ik nog samen met doelman Rik Vercauteren, Lucas Lissens, Théo Léoni en Loïc Masscho. Na een zware week kregen we nu meer dan een week de tijd om de wedstrijd voor te bereiden. En Dender is bovendien de ploeg die de meeste punten sprokkelde tegen de beloftenteams.”