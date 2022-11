Roberto Martinez licht tipje van de sluier voor oefenmatch tegen Egypte: geen Leandro Trossard, wel een uur Eden Hazard

Mis hier geen seconde van het WK voetbal!

Wie er vrijdag zeker niet bij zal zijn, is Leandro Trossard. “Hij kreeg een trap tijdens de training van donderdag en komt niet in actie. Hij zal wel fit zijn tegen de groepsfase van het WK. Eden Hazard zal vrijdag tegen Egypte sowieso spelen. Het is een goed moment om te zien hoe ver hij staat.”

Zijn broer Thorgan traint vandaag opnieuw mee met de groep na zijn verkoudheid. Koen Casteels is nog steeds ziek en zal er tegen Egypte niet bij zijn. De geblesseerden Jan Vertonghen en Romelu Lukaku zullen ook nog niet in actie komen.

“Maar Romelu maakt goeie vorderingen”, aldus Martinez. “In de aanval ga ik Batshuayi en Openda testen. Dat kan ik wel al vertellen. Het is een goed moment om te zien of ze onze patronen mee hebben. De ploeg waarmee we morgen spelen, zal niet onze basisopstelling zijn op het WK. Dit is nog steeds voorbereiding. Ideaal om te zien hoe ver de jongens staan en om aan het klimaat te wennen.”