Japanse premier uit “ernstige bezorgdheden” aan Chinese president

De Japanse premier Fumio Kishida heeft aan de Chinese president Xi Jinping “ernstige bezorgdheden” geuit over verschillende regionale veiligheidskwesties. Dat zei hij donderdag nadat de twee leiders elkaar in het Thaise Bangkok, waar een bijeenkomst van de Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) plaatsvindt, voor het eerst fysiek hebben ontmoet.

“Ik heb mijn ernstige bezorgdheid geuit over de situatie in de Oost-Chinese Zee, met inbegrip van de betwiste Senkaku-eilanden, en over de Chinese militaire activiteiten, waaronder de lancering van ballistische raketten vanuit China. Ik heb ook het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan benadrukt”, zei Kishida aan verslaggevers. De Japanse leider benadrukte ook dat hij met Xi Jinping had afgesproken de communicatie over de veiligheid te versterken.

Kishida sprak tegen Jinping naar eigen zeggen ook verwachtingen uit dat China een rol zal spelen in het conflict met Noord-Korea. Enkele uren voordien had Pyongyang nog een nieuwe ballistische raket afgevuurd. Ten slotte herhaalde de Japanse premier “het standpunt van Japan inzake mensenrechten en de detentie van Japanse onderdanen in China”.

China en Japan, de tweede en derde grootste economieën ter wereld, zijn belangrijke handelspartners maar hun relatie is de laatste jaren aanzienljik verslechterd. De voorbije maanden liepen de spanningen tussen China en Japan opnieuw op nadat Chinese raketten die tijdens militaire oefeningen werden afgevuurd rond Taiwan in de exclusieve economische ruimte van Japan terechtkwamen.

Kishida en Jinping troffen elkaar in Bangkok voor het eerst fysiek. De laatste top tussen de leiders van beide landen vond plaats in december 2019, toen Shinzo Abe nog Japans premier was. Beide landen vierden in september de 50ste verjaardag van de normalisering van hun diplomatieke betrekkingen, maar er blijven nog veel knelpunten, zoals de spanningen in Taiwan, waarbij Japan zich een trouwe bondgenoot van de VS toont.