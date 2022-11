In het West-Vlaamse Waardamme heeft een vader woensdag zijn dochters van 5 en 8 jaar omgebracht. Het zijn telkens feiten die veel emoties teweegbrengen: niemand kan het zich immers voorstellen dat iemand ertoe in staat is om zijn of haar eigen kroost de dood in te jagen. Maar ‘de kindermoordenaar’: wat voor iemand is dat? En is iedereen tot zoiets in staat?