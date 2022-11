Meer dan 600 misbruikdossiers in de Italiaanse katholieke Kerk

De katholieke Kerk in Italië heeft in de afgelopen 20 jaar 613 dossiers verzameld rond gevallen van seksueel misbruik. De dossiers werden overgemaakt aan de Dicasterie voor de Geloofsleer, een autoriteit binnen de Romeinse Curie, meldt het hoofd van de Italiaanse Bisschoppenconferentie, Giuseppe Baturi.

De dossiers gaan over vermoedelijke daders met meerdere slachtoffers, dus het aantal slachtoffers ligt hoger dan 613. Het gaat ook over dossiers die al gearchiveerd werden.

Baturi gaf het cijfer door tijdens een persconferentie van de Bisschoppenconferentie over een rapport rond de bescherming van minderjarigen binnen de Kerk. Hij meldde ook dat in 2020 en 2021 89 meldingen binnenkwamen van vermoedelijke slachtoffers van seksuele intimidatie, ongepast gedrag of seksueel misbruik binnen het kader van de Kerk. De meeste slachtoffers waren op het moment van de feiten tussen 10 en 18 jaar oud.

Er werd ook melding gemaakt van 68 vermoedelijke daders: 30 geestelijken, 23 leken en 15 leden van een parochie. CEI bevroeg voor het rapport haar 226 bisdommen, 166 van hen of 73 procent antwoordde op de vraag.

“Het gaat hier om een zeer ernstig feit en een zonde”, zei Lorenzo Ghizzoni, binnen de CEI verantwoordelijk voor de bescherming van minderjarigen. De Bisschoppenconferentie zal vanaf nu elk jaar een rapport met de cijfers presenteren.

De vereniging voor misbruikslachtoffers binnen de katholieke Kerk Rete l’Abuso noemde het rapport “belachelijk”, omdat slechts voor een periode van twee jaar cijfers worden gerapporteerd. Daarnaast wordt er niet gesproken over schadevergoedingen en ondersteunt de Kerk te slachtoffers niet voldoende. Slechts 14 procent van de bisdommen biedt psychologische ondersteuning aan.