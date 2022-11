Toby Alderweireld weerlegt kritiek op Duivelse verdediging: “We hebben de voorbije jaren al laten zien dat we er staan”

Toby Alderweireld heeft zich zijn transfer naar de Jupiler Pro League nog niet beklaagd. “Als je voor Antwerp kan spelen, is dat altijd een goeie beslissing, toch?”, grijnsde hij. De kathedraal op zijn arm lachte mee. “Ik heb elke minuut kunnen spelen, daar ben ik blij mee. Ik ben topfit. Ik begin met veel zelfvertrouwen aan dit toernooi.”

Minder fit is zijn maatje Jan Vertonghen, die nog steeds met een kuitblessure sukkelt. “Zij staat van dienst zegt genoeg: het is altijd beter om met dan zonder hem te spelen. Maar er staan jonge gasten klaar om hem te vervangen indien nodig. Ik ken Jan vrij goed. Ik ben geen dokter, maar mijn gevoel is dat het wel goed komt met hem.”

Liefst centraal

Alderweireld reageerde ook nog even op de kritiek op de Belgische verdediging, die de laatste jaren steeds luider is beginnen klinken. “Brandhout om het vuur aan te wakkeren”, noemt hij het. “Maar we hebben de voorbije jaren al laten zien dat we er staan. Ik denk dan aan de matchen tegen Brazilië en Portugal. Ik voel me alleszins heel goed in mijn nieuwe centrale rol. Naar mijn gevoel kan ik de ploeg daar het meeste helpen. Mijn ervaring helpt daar. Dit is mijn vijfde grote toernooi. Vroeger had je zenuwen, nu is er alleen goesting. Wat ik in die toernooien heb geleerd, is dat je kan groeien in een toernooi. We beginnen niet als topfavoriet, maar misschien ligt die rol van underdog ons nog beter.”