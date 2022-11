Drie Belgische klimaatactivisten die ‘Meisje met de parel’ bekladden, komen vrij

De drie Belgen die in Nederland vastzitten voor de klimaatactie bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’, in het Mauritshuis in Den Haag, worden vrijdagochtend vrijgelaten. Het gerechtshof heeft beslist om hun voorarrest op te schorten in afwachting van het hoger beroep, zo heeft een woordvoerster donderdag meegedeeld.