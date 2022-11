Zo herkennen jullie fuckboys: “Geen inhoud, skinny jeans en ringen”

Fuckboys of nice guys? In de nieuwe serie ‘Fuckboy island’, waarin vrouwen de nice guys moeten vinden tussen een groep fuckboys, blijkt dat tweede kamp heel populair te zijn. Fuckboys zijn erg goed in het spel der verleiding, maar blijven het liefst ver uit de buurt van serieuze, romantische relaties. Omdat ze zo goed zijn in flirten, is het niet altijd even gemakkelijk om ze te herkennen. Wat zijn de kenmerken van een fuckboy?