Republikeinen kondigen meteen onderzoek naar Amerikaanse president Biden aan

De Republikeinen hebben donderdag, meteen nadat bekendraakte dat ze de meerderheid veroverd hebben in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een onderzoek aangekondigd naar president Joe Biden. Meerdere Republikeinen beweren donderdag dat zijn familie zich verrijkt heeft met twijfelachtige internationale deals, en dat de president daarvan op de hoogte was. Biden zelf zei dat hij niets afwist van zo’ n deals, zei parlementslid James Comer. Maar dat is volgens hem dus een leugen.

De deals werden voornamelijk afgesloten door Bidens zoon Hunter, onder meer in China. Volgens klokkenluiders was Joe Biden er echter wel betrokken. “Dit is een onderzoek tegen Joe Biden”, zegt Comer. Het gaat om de vraag of de president zichzelf met buitenlands geld in een compromitterende situatie heeft gebracht en of hij een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. “Het onderzoek zal de hoogste prioriteit krijgen”, zegt Comer. Het onderzoek zal ook getuigenissen vragen van Hunter Biden en andere familieleden.

De Republikeinen hadden eerder al gedreigd met een parlementair onderzoek naar Biden en zijn beleid. Donderdag, meer dan een week na de midterms, is bekendgeraakt dat de Republikeinen zoals verwacht de controle over het Huis van Afgevaardigden veroverd hebben.