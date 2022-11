Beelden tonen hoe man kat uit wagen haalt en dumpt over hek van dierenasiel: “Hoe kan iemand tot zoiets in staat zijn?”

Zonder verpinken dumpte een man een twaalfjarige poes donderdagmorgen over de omheining van het dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. “Dat mensen zoiets doen gaat er bij mij echt niet in”, klinkt het boos bij de voorzitter van het dierenasiel.

Het Blauwe Kruis van de Kust kampt momenteel met een overpopulatie aan katten. Meer dan honderd poezen worden momenteel opgevangen in het Oostendse dierenasiel. Een record. De aanvragen overstijgen op dit moment het aantal poezen die het dierenasiel kan opvangen. Dan maar op een andere manier moet een baasje gedacht hebben. Donderdagmorgen gooide hij zijn poes over de omheining van het dierenasiel. De handelingen van de man werden op camerabeelden vastgelegd.

Verontwaardigd

“Je ziet de man op de camerabeelden omstreeks 11 uur naar het hekken stappen, rondkijken, om vervolgens terug naar de auto te gaan, de poes uit de kattencontainer te halen om die vervolgens over de hekken te dumpen”, reageert voorzitter van het dierenasiel, Fabrice Goffin, erg boos. “We hebben de poes kunnen identificeren. Het gaat om een twaalfjarig dier, een echte bompakat.”

Fabrice Goffin (rechts, met andere dan gedumpte kat in zijn handen), voorzitter van het dierenasiel, is erg boos. Links de gedumpte kat. — © if, jro

“Het is een heel lief beest. We hebben de eigenaar gecontacteerd en die is onmiddellijk de poes komen halen. Die was net zo verontwaardigd als wij. Het gaat om een kat die geregeld al eens buiten loopt. Vermoedelijk is het iemand uit de buurt die niet kan verkroppen dat de kat in zijn tuin komt en heeft hij daarom besloten om hem te dumpen in het Blauwe Kruis.”

Niet de eerste keer

Volgens de voorzitter liet de eigenaar weten dat het niet de eerste keer is dat er poezen verdwijnen in de buurt waar hij woont. “Iemand is er waarschijnlijk op uit om de buurt te ontdoen van katten. Die mensen zitten natuurlijk met de nodige schrik dat hun poes iets zal overkomen. Ik kan er niet bij dat mensen tot zoiets in staat zijn”, zegt Goffin. “Nochtans is ons personeel altijd aanwezig en zeker op dat uur. Het is maar een kleintje om naar hen toe te stappen en hen aan te spreken. Waarschijnlijk had die man andere plannen.”

De voorzitter van het dierenasiel gaat vrijdagmorgen klacht indienen bij de politie. “Zo’n mensen moeten gestraft worden’, vindt hij. “Volgens mij bestaat er geen wet op het dumpen van katten, maar dit neigt toch richting mishandeling te gaan en daar staan wel zware straffen op.”

Klacht indienen

Volgens Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA staan er wel degelijk straffen op het dumpen van dieren. “Het is de rechter die moet oordelen over de strafmaat, maar daar staan inderdaad zware straffen op”, klinkt het bij Vandenbosch.

“In de praktijk riskeert de dader een maximumstraf van vijf jaar cel en honderdduizend euro boete, verhoogd met de opdeciemen wordt dat achthonderdduizend euro. Dat is echter de maximumstraf. Goed dat het asiel klacht gaat indienen en dan is het hopen dat het parket vervolgd. Deze daad staat haaks op het elementair respect voor voelende wezens en die mentaliteit moet uit onze samenleving gebannen worden.”