OEFENWEDSTRIJDEN. Pareltje van Ziyech levert Marokko de zege op, ook Spanje en Canada tanken vertrouwen

Hakim Ziyech schittert in uitstekende eerste helft van Marokko

Bijna anderhalf moest Marokko het zonder Hakim Ziyech doen. De middenvelder lag in conflict met bondscoach Halilhodzic en weigerde onder de coach te spelen. Toen Halilhodzic en de Marokkaanse nationale ploeg uit elkaar gingen, werd Ziyech weer in de armen gesloten. Net op tijd voor het WK dus.

Tegen Georgië toonde de Chelsea-middenvelder dat hij nog altijd geweldig goed kan voetballen. Nadat hij En Nesyri de 1-0 aanbood, legde hij met een schitterende lob van achter de middellijn de ruststand vast. Na de pauze zorgde Boufal vanop de stip voor de 3-0-eindcijfers.

Marokko opent zijn WK komende woensdag in de poule van de Duivels tegen Kroatië. Luka Modric en co. weten dus wie ze in de gaten moeten houden.

Canada tankt vertrouwen tegen Japan

Canada heeft op het laatste nippertje nog zijn oefenwedstrijd tegen Japan gewonnen. Het stond lange tijd 1-1, maar in de 95ste harkte Canada toch nog de zege binnen via een penalty van Lucas Cavallini. Die was na 71 minuten Club Brugge-spits Cyle Larin komen vervangen. Tajon Buchanan (ook Club Brugge) werd na 60 minuten gewisseld, Jonathan David (ex-AA Gent) speelde de hele wedstrijd. Bij Japan mocht Cercle Brugge-spits Ayase Ueda de tweede helft meespelen.

Komende woensdag is Canada de eerste tegenstander van de Rode Duivels op dit WK. Japan neemt het die dag op tegen Duitsland.

Oefenduel tussen Irak en Costa Rica gaat niet door

Ook WK-ganger Costa Rica had nog een oefenduel gepland. Irak zou Bryan Ruiz en co. bekampen een week voor het toernooi. Maar die wedstrijd werd afgelast. De reden: een paspoortprobleem. Op voorhand zou zijn afgesproken dat de paspoorten van de Costa Ricaanse spelers niet werden bestempeld bij het binnengaan van Irak. Toen bleek dat dat wel zou gebeuren, trok de Costa Ricaanse bond de stekker uit de oefenwedstrijd.

Spanje freewheelt na de pauze naar comfortabele zege tegen Jordanië

Schaduwfavoriet Spanje besloot enkele dagen voor het WK Jordanië te bekampen in een oefenpartij. Al snel werd duidelijk dat Jordanië geen partij was voor de Spanjaarden. Barcelona-youngster Ansu Fati opende na een kwartier knap de score.

Spanje monopoliseerde het balbezit en tikte de Jordaniërs tureluurs. Na de pauze maakte Gavi, die andere Barcelona-youngster, het helemaal af door de 0-2 te maken. Het sein voor bondscoach Luis Enrique om zijn ploeg stevig door elkaar te gooien. Invaller Nico Williams bedankte zijn coach door het derde Spaanse doelpunt voor zijn rekening te nemen.

Met een clean sheet afsluiten, lukte niet voor de Spanjaarden. In de extra tijd redde Al-Dardour de eer voor Jordanië. Spanje opent volgende week woensdag zijn WK tegen Costa Rica. Met ook Duitsland en Japan in de poule, hopen de Spanjaarden op een herhaling van het WK in 2010.

Ghana houdt goede generale repetitie voor openingswedstrijd

Ghana klopte dan weer Zwitserland met 2-0 in het eerste oefenduel van de dag. Een knappe prestatie van de Ghanezen, want de Zwitsers speelden met hun sterkste elftal. Mohammed Salisu (Southampton) en Antoine Semenyo (Bristol City) zorgden voor de goals. Denis Odoi (Club Brugge) bleef de hele wedstrijd op de bank. Kamal Sowah mocht wel een halfuur invallen. AA Gent-middenvelder Elisha Owusu speelde een uur mee bij de Ghanezen.

Ghana opent zijn WK-campagne volgende week donderdag tegen Portugal in Groep H. Daarna staan de wedstrijden tegen Zuid-Korea en Uruguay op de planning.

