2.000 extra verkeerscamera’s op komst: meer mankracht bij politie om verwachte lawine aan snelheidsovertredingen de baas te blijven

Vooral langs Vlaamse wegen staan tientallen perfect werkende trajectcontroles er vandaag nog steeds werkloos bij. De reden? De federale politie moet al die camera’s aangesloten krijgen op het nationale ANPR-managementsysteem. Maar dat liep serieuze vertraging op.

In haar jongste beleidsnota belooft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) onder het hoofdstuk ‘verkeersveiligheid’ serieuze beterschap. Volgens Verlinden is de politie er dit jaar in geslaagd 500 bijkomende ANPR-camera’s – camera’s die nummerplaten kunnen lezen – op het centrale systeem aangesloten te krijgen, “dit bovenop de 1.700 reeds bestaande aansluitingen”.

En voor volgend jaar is haar doelstelling om nog eens 2.000 ANPR-camera’s aan het systeem te koppelen. Wat betekent dat er tegen eind 2023 in ons land 4.200 ANPR-camera’s langs vooral autosnelwegen en drukke gewestwegen op actief zullen staan.

3 miljoen snelheidsboetes

Meer werkende verkeerscamera’s betekent ook: meer snelheidsboetes. Dat bleek dit jaar al, toen Verlinden begin augustus bekendmaakte dat er sinds begin januari al 3 miljoen snelheidsovertredingen waren uitgeschreven, evenveel als in heel 2021. De overheid houdt er rekening mee dat we dit jaar boven de 5 miljoen verkeersboetes uitkomen.

Verlinden maakt zich in haar beleidsnota sterk dat de politie de hogere instroom van verkeersboetes de baas zal kunnen. Daarvoor wordt het aantal personeelsleden in de verschillende gewestelijke verwerkingscentra van de politie – waar de verkeersovertredingen de deur uitgaan – verder opgetrokken, naar in totaal “127 medewerkers”, aldus Verlinden.

Geen marges meer

Voor alle duidelijkheid: het stijgend aantal snelheidsovertredingen heeft niet alleen te maken met meer en meer trajectcontroles die effectief beginnen te flitsen. Sinds enkele maanden mogen politie en parketten in afspraak met justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) niet langer met quota’s werken, waarbij er in een bepaalde regio bijvoorbeeld maar een welbepaald aantal snelheidsovertredingen mag worden vastgesteld, bijvoorbeeld door snelheidscamera’s om de andere dag uit te schakelen.

Er mogen ook geen tolerantiemarges meer worden gehanteerd, bijvoorbeeld door flitscamera’s langs autosnelwegen pas vanaf 140 km per uur te laten bekeuren. Enkel een technische marge is nog toegelaten: beneden de 100 km per uur is die 6 km per uur. Boven de 100 km per uur is die marge 6 procent, waarbij de afspraak is gemaakt dat er langs autosnelwegen vanaf 129 km per uur wordt geflitst.

Slechter dan Italië

Dat de strijd tegen snelheidsduivels zo fors wordt opgevoerd, is niet zonder reden: “Ons land scoort qua verkeersveiligheid beduidend slechter dan al onze buurlanden én ook Spanje en Italië”, aldus Van Quickenborne eerder in het parlement.

