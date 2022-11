Bart De Wever teruggefloten in strijd tegen wegpiraten

In twee arresten heeft de Raad van State beslissingen van Bart De Wever vernietigd. Sinds 2019 kreeg de Antwerpse politie de mogelijkheid om de voertuigen van roekeloze bestuurders in beslag te nemen. Bij een bestuurlijke inbeslagname spelen de overtreders niet enkel hun voertuig kwijt voor enkele weken. Ze moeten zich ook inschrijven voor een cursus rond verantwoord rijgedrag, anders krijgen ze een GAS-boete. De stad zag het opleggen van een verplichte inschrijving voor een verkeerscursus als een preventieve maatregel die bestuurlijk mogelijk was en ervoor moest zorgen dat het gevaarlijk rijgedrag zich niet zou herhalen. Twee mannen wiens auto in 2020 na roekeloos rijden in beslag genomen werd, waren het daar niet mee eens. Zij trokken naar de Raad van State omdat ze vonden dat de burgemeester bestraffend optreedt door de inschrijving voor de cursus te verplichten. De Raad van State volgt die redenering. “Het beslag op het voertuig wordt enkel gehandhaafd om af te dwingen dat de bestuurder zich inschrijft voor een educatief traject”, luidt het. “Dat past niet in een regelmatige uitoefening van de bevoegdheid van de burgemeester, die niet bestraffend mag optreden.” (sr)