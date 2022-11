Einde van een tijdperk: Nancy Pelosi stapt op als fractieleider van Democraten in Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi heeft donderdag aangekondigd dat ze opstapt als ‘Speaker of the House’ – vrij vertaald: fractieleider van de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Haar Democratische Partij verloor bij de midterms vorige week haar meerderheid in het Huis, bleek donderdag.

“Ik zal mezelf niet verkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn als leider van de Democraten in het volgende Congres”, zei Pelosi tijdens een toespraak in het Huis van Afgevaardigden. Ze zal wel blijven zetelen als volksvertegenwoordiger voor haar district in San Francisco. “Het moment is gekomen dat een nieuwe generatie de Democratische fractie die ik zo respecteer gaat leiden”, klonk het. “En ik ben dankbaar dat zovelen bereid zijn om hun schouders te zetten onder deze geweldige verantwoordelijkheid.”

De aankondiging van Pelosi komt er nadat duidelijk werd dat de Democraten (zoals verwacht) de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloren hadden bij de midterms. Pelosi kon dus sowieso geen ‘Speaker’ meer worden, enkel nog minderheidsleider. Eerder raakte al bekend dat Kevin McCarthy de Republikeinse fractieleider blijft, en dus straks naar verwachting de nieuwe voorzitter van het Huis zal worden.

Baarlijke duivel

Pelosi is 82. Ze werd voor het eerst verkozen in 1987, en stond sinds 2002 – bijna twee decennia lang dus – aan het hoofd van de Democratische fractie in het Huis. Ze was de eerste vrouw die ‘Speaker of the House’ werd, wordt beschouwd als een sluwe politica en een bekwaam fondsenwerver, speelde een cruciale rol in enkele van de grootste politieke overwinningen van de Democratische presidenten Obama en Biden, en werd zeker de laatste jaren door het rechtse deel van het Amerikaanse politieke spectrum beschouwd als de baarlijke duivel.

Hakeem Jeffries, een 52-jarig Congreslid uit New York, wordt beschouwd als haar vermoedelijke opvolger. Hij zou de eerste zwarte Amerikaan zijn die aan het hoofd staat van een fractie in het Amerikaanse Congres. Hij was onder andere één van de zeven Democraten die het afzettingsproces tegen voormalig president Donald Trump voerde.