Aantal studenten van in opspraak gekomen studentenclub zal studies wellicht niet kunnen voortzetten aan KU Leuven

Een aantal van de studenten die betrokken zijn in de tuchtprocedure van de KU Leuven , mag hun studies niet voortzetten aan de KU Leuven. Dat blijkt uit een persoonlijke boodschap van de dertien studenten, die via hun raadsman Jan Temmerman donderdagavond naar de media is verstuurd. Vrijdag nemen de studenten een definitieve beslissing of ze al dan niet in beroep gaan tegen de opgelegde sancties, maar in hun boodschap schrijven ze alvast dat ze die “accepteren”.

In de boodschap drukken de dertien jongeren van de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaams (ZOV) hun spijt uit. “Tijdens het doopritueel heeft zich een gevaarlijke situatie voorgedaan voor één van onze leden. We zijn in de eerste plaats dankbaar en opgelucht dat we tijdig de nodige medische hulp hebben kunnen inroepen. We zijn ons er allemaal van bewust dat dit niet zover had mogen komen. Dat was een falen naar onze leden, onze ouders en de universiteit toe, en dat spijt ons.”

“Wij begrijpen en accepteren dat de KU Leuven ons hiervoor een straf oplegt”, gaan de studenten verder. “Voor enkelen onder ons betekent die dat zij hun lopende studies niet kunnen voortzetten aan de betrokken instelling. Dat valt zeer zwaar. De gebeurtenissen en de nasleep van de doop zijn voor ons allemaal een harde levensles, die ons nog lang zal bijblijven.”

Hoeveel van de dertien studenten hun studie moeten stopzetten, is op dit moment niet duidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen liet donderdag weten dat de studenten strafrechtelijk niet vervolgd worden, omdat er tijdens het onderzoek te weinig bewijzen naar voren zijn gekomen.