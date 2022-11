Ontslagronde bij moederbedrijf van Facebook treft ook Belgische werknemers

Het salesteam in Brussel werd met onmiddellijke ingang ontslagen. Het nieuws over de ontslagen werd begin deze week medegedeeld aan het dertigtal medewerkers van Meta. De commerciële activiteiten worden overgeheveld naar Ierland en Nederland. Ook Alexis Lebedoff, die sinds 2012 de activiteiten van Meta in België leidt, wordt ontslagen.

De beslissing maakt deel uit van de wereldwijde ontslaggolf die Meta eerder deze week aankondigde: oprichter en CEO Mark Zuckerberg liet in een brief weten dat meer dan 11.000 medewerkers van Meta hun job verliezen. Het moederbedrijf van Facebook huist in Brussel in Regent Park, het kantoorgebouw op enkele meters van het koninklijk paleis en de Amerikaanse ambassade.