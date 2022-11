Neymar lokt teamgenoot Lionel Messi uit zijn tent: “Ik ga je verslaan en wereldkampioen worden”

“We praten er niet vaak over, maar soms hebben we het over de mogelijkheid dat we elkaar in de halve finale of finale tegenkomen”, zei de aanvaller. “Ik zeg dan tegen Messi dat ik hem ga verslaan en we wereldkampioen worden.”

“Ik voel me fysiek goed, ik ben gelukkig, ik beleef een heel gelukkige periode bij de club, dus ik voel me goed voorbereid”, zei Neymar, samen met Messi en Kylian Mbappé een van de sterspelers van PSG.

De 30-jarige aanvaller komt in Qatar aan in topvorm na een uitstekend seizoensbegin met PSG. In 19 matchen, in de Ligue 1 en in de Champions League, liet hij 13 doelpunten optekenen. “Ik heb in mijn carrière dingen bereikt die ik me nooit had kunnen voorstellen. Als mijn carrière vandaag zou stoppen, zou ik de gelukkigste man ter wereld zijn”, aldus de voormalige speler van FC Barcelona, die na 2014 en 2018 aan zijn derde WK toe is.

Neymar is de leider van de Goddelijke Kanaries, die het op donderdag 24 november opnemen tegen Servië in groep G, waarin ook Zwitserland en Kameroen zitten.