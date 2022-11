Republikeinen grijpen de macht in het Huis van Afgevaardigden: wat betekent dat voor Biden, Trump en Oekraïne?

De verwachte Rode Golf is uitgebleven, maar de Republikeinen zijn er toch in geslaagd om de macht te grijpen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Met 218 Republikeinse zetels tegenover 211 Democratische en nog slechts 6 uitslagen te tellen, krijgt president Joe Biden een ferme klap. Wat nu volgt? Twee jaar van politieke stilstand, met mogelijk erg grote gevolgen voor Oekraïne, president Biden en zijn uitdager Donald Trump. Al is het ook afwachten hoe de verkozen Republikeinen, lid van een erg verdeelde partij, zich gaan gedragen.