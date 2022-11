Advocaat Roberto Martinez over het contract van de bondscoach: “Houding van de bond is niet respectvol”

Vooreerst een situatieschets: het contract van Roberto Martinez loopt af op 31 december, meteen na dit WK dus. De KBVB heeft eerder al laten verstaan dat het in hem de ideale man ziet om de langetermijnvisie te bewaken. Nochtans was er al kritiek op Martinez van de pers en de publieke opinie – vooral op zijn werk als bondscoach, niet op dat als technisch directeur –, maar de bond wil dus wel graag doorgaan met de Spanjaard. Dat heeft CEO Peter Bossaert bij de EK-loting ook nog eens benadrukt.

“Zoals in de pers verschenen is, zijn er recent inderdaad gesprekken geweest tussen de bond en Roberto over een contractverlenging”, aldus Martinez’ advocaat Jesse De Preter. “Iedereen is op de hoogte van de intenties van de voetbalbond. Peter Bossaert heeft al elk moment aangegrepen om te verklaren dat hij met Roberto wil bouwen aan de toekomst van het Belgische voetbal, en dat is ook op die manier verwoord in de recente contacten. Maar er is voor alle duidelijkheid nóóit een concreet voorstel gekomen, terwijl het zogezegd de bedoeling was om alles af te ronden voor de afreis naar Qatar. Het uitblijven van een voorstel stoort mij totaal niet, wel het gevolg van de foute communicatie, namelijk dat de buitenwereld begint te denken dat het Roberto is die de boot afhoudt of dat hij te veel geld vraagt. Dat is totaal niet zo. Roberto is een internationale topcoach, die jaarlijks aanbiedingen krijgt van clubs aan betere financiële voorwaarden dan degene die hij nu heeft (3 miljoen euro per jaar, red.). Dat is al zes jaar lang het geval, geld was nog nooit een issue.”

“Door de houding van de bond – die ik als niet respectvol beschouw voor de meest succesrijke bondscoach in de Belgische voetbalgeschiedenis – onstaat er een negatief sfeertje omtrent de toekomstplannen van Roberto zelf. De spelers beginnen zich wellicht ook af te vragen hoe het nu juist zit. Dat is niet goed. Sinds 2016 heeft Roberto met zijn structurele verbeteringen de Belgische voetbalbond definitief de moderne tijden ingeloodst. Die projecten verdienen meer aandacht dan dit soort halfslachtig gedoe. Toen Bart Verhaeghe nog de plak zwaaide als vicevoorzitter, hadden we deze issue nooit, alles was gewoon duidelijk. De bond onderhandelde hard maar efficiënt, en twee dagen later was er dan telkens een akkoord dat beide partijen beschermde in goede en slechte tijden. Zo moeilijk is dat niet.”

“We wilden absoluut vermijden dat dit verhaal een ‘topic’ zou worden tijdens het komende wereldkampioenschap”, vervolgt De Preter. “Roberto wil zich ten volle focusen op het WK, maar ik kan niet toestaan dat er nu een verkeerde indruk wordt gewekt, want al die toenemende speculaties kunnen de prestaties in Qatar alleen maar schaden. Nogmaals: Roberto is niet de schuldige voor al die onduidelijkheid en die terugkerende vragen. Deze aanpak, dat maandenlange getalm, dat werkt gewoon niet.”

De Preter zegt tot slot nog altijd open te staan voor onderhandelingen de komende dagen, voorafgaand aan het toernooi. De bond wil zich niet laten opjagen en plant het dossier na het WK te behandelen. Voor Qatar een deal vinden was nochtans de voorkeursoptie voor Bossaert, maar de tijd bleek finaal te krap om de violen op alle niveaus te stemmen.